Пономарьов показав 18-річного сина та публічно звернувся до нього

Артист привітав рідну людину з повноліттям.
Український співак Олександр Пономарьов розповів про особливе свято у родині.
Сьогодні, 15 лютого, його єдиному сину Сашкові від ексдружини Вікторії Мартинюк виповнилося 18 років. У своєму фотоблогу виконавець опублікував рідкісне фото з іменинником. На архівному знімку усміхнені батько з сином насолоджуються теплими днями. Також артист звернувся до Сашка та адресував повнолітньому хлопцю щирі побажання.
"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - зворушив співак.
У коментарях під дописом зіркового батька зібралося чимало шанувальників і друзів, які також привітали юнака з повноліттям:
- "З Днем народження!" – Оля Цибульська
- Вітання! Щасливої долі сину! Нехай всі задуми його здійсняться!
- Красунчик який, увесь в батька. З іменинником! Нехай його життя буде щасливою стежкою!
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала замилувала вітаннями мами з днем народження. Знаменитість показала їхнє архівне спільне фото та який вигляд мала в юності.
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