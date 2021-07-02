Пономарьов про високі стосунки з колишньою Мозговою: "Вона то додає, то видаляє мене з друзів"

Пономарьов про високі стосунки з колишньою Мозговою: "Вона то додає, то видаляє мене з друзів"

Екси своєрідно продовжують спілкування після розриву.

Український співак Олександр Пономарьов розповів про стосунки з колишньою цивільною дружиною Оленою Мозговою, з якою був разом 10 років.

В інтерв'ю DOROTYE, виконавець пригадав, як розвивався їх роман з Оленою. За словами Олександра, він не був ініціатором цього шлюбу. А познайомилися вони під час фуршету після фестивалю Володимира Івасюка, на якому артист здобув гран-прі.

"Вона мені телефонувала постійно. Я якось не звертав на це увагу. Потім мені Микола Петрович (батько Олени Мозгової – прим. ред.) каже: "Сашо, я думаю, за що я постійно платив за міжмыські дзвінки, вони ж коштували по 110 рублів". А Олена мені дзвонила постійно, щось розповідала. І якось воно потім… я не був ініціатором, я не можу сказати, що я закохався, або щось подібне", - зізнався Пономарьов.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Facebook

Співак також зізнався, що не сприймав ці стосунки дуже серйозно, поки у них з Мозговою не народилася донька Євгенія. Щодо того, чи підтримують вони з Оленою зв'язок зараз, Пономарьов відповів:

"Періодично. Від чого це залежить – загадка. Тому що періодично вона додається мені в друзі, а потім видаляється. Раніше вітали по телефону одне одного з днем народження. А після того, як вона почала мене видаляти, додавати… Зараз взагалі мало хто телефоном вітає. Останнім часом в Facebook. Я не знаю з чим пов'язане, коли вона мене видаляє. Завжди про неї кажу гарно, поганого не кажу", - зізнався артист.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / universemedia.com.ua

Як раніше розповідав Пономарьов, вони з Мозговою розійшлися після того, як продюсерка зізналася йому у зраді.

"Вона сама сказала. Я дізнався від неї, свічку не тримав. Не хочу знову на цю тему говорити, бо вона тільки додалася до мене в друзі, зараз знову видалиться. Олена мати моїх дітей, я в будь-якому випадку буду її поважати, навіть якщо вона 100 разів буде видаляти і додавати", - наголосив артист.

Нагадаємо, що раніше Олександр Пономарьов негативно висловився про популяризацію нетрадиційної орієнтації. Артист зауважив, що немає нічого проти представників ЛГБТ-спільноти.

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