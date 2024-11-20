Пономарьов розчулив привітанням Дзідзьо з 41-річчям і розсекретив, як зав'язалася їхня дружба

Український співак Олександр Пономарьов публічно привітав шоумена Дзідзьо з днем народження.

Так, Михайлу Хомі виповнюється 41 рік. Артистові написали чимало теплих слів. Окремий допис своєму колезі та другу присвятив співак Олександр Пономарьов. Зокрема, виконавець зазначив, що неабияк тішиться тому, що в нього є такий приятель. Пономарьов говорить, що Дзідзьо – це та людина, на яку неможливо ображатися, яка має чудове почуття гумору, яка неабияк справедлива. За словами артиста, вони з Михайлом Хомою разом пройшли чимало випробувань. Пономарьов може зробили висновок, що Дзідзьо долає всі перешкоди гідно.

Дзідзьо та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Мій друже, з днем народження! Я мало зустрічав в житті добріших людей, ніж ти, людину, на яку неможливо ображатися, людину, яка має безмежне почуттям гумору, людину, яка є дуже глибока і справедлива! Ми пройшли і проходимо великі випробування, і ти завжди залишаєшся людиною в будь-якій ситуації! Це все про Михайла Хому, але я дуже люблю, коли в тобі прокидається бешкетник Дзідзьо, і він завжди підіймає внутрішній і моральний дух, і ти не можеш із ним не сміятись! Моя родина і я тебе вітаємо, любимо!" – зазначив співак.

Олександр Пономарьов також окремо звернувся до мами Михайла Хоми – пані Галини. Він привітав жінку з днем народження сина та зазначив, що її заслуга у його становленні безмежна: "Тепер вже наша мама Галя, я вас вітаю! Ваша заслуга безмежна".

Михайло Хома з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач святкував день народження. Дружина коміка емоційно вітала його зі святом.

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