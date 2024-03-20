Пономарьов і Мозгова привітали спільну доньку-красуню з 26-річчям та показали її рідкісні фото

Співак Олександр Пономарьов і його ексдружина, продюсерка Олена Мозгова, привітали їхню спільну доньку Євгенію з днем народження.

Сьогодні, 20 березня, дівчині виповнюється 26 років. З цієї нагоди зіркові батьки у своїх соцмережах поділилися фотографіями зі своєю іменинницею. Зокрема, Мозгова у Facebook розмістила архівний кадр, де тримає ще маленьку Євгенію на руках.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Сонечко моє, моя прекрасна квіточка! Красуня і розумниця! З днем народження! Люблю сильно пресильно! Будь щаслива кожної хвилини свого життя! Ти виросла красивою і зовні, і, що дуже важливо, внутрішньо! Дякую тобі, що ти моя доця", – написала Мозгова.

Окрім того, продюсерка поділилася світлиною з уже дорослою Євгенією та показала, який вигляд дівчина має зараз.

Донька Олени Мозгової та Олександра Пономарьова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Тим часом Олександр Пономарьов в Instagram поділився селфі, де позує з Євгенією.

"Сьогодні день народження моєї доні – Євгенії! Многая і благая літа тобі! Люблю тебе", – підписав знімок зірковий батько.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зазначимо, що Євгенія – спільна донька Олександра Пономарьова та Олени Мозгової, яка народилася в їхньому цивільному шлюбі. Також Пономарьов удочерив доньку Мозгової від її попередніх стосунків.

Також у Пономарьова є син від колишньої дружини Вікторії Мартинюк. Місяць тому співак вітав сина з 17-річчям і показав, як хлопець підріс.

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