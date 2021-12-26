Пономарьов з Дзідзьо, Поляковою, Нікітюк та іншими зачарував виконанням різдвяної колядки

Композиція вже опинилася у трендах YouTube.

Український співак Олександр Пономарьов продовжує збирати разом колег, аби, вже за традицією, записати музичний шедевр.

Цього разу виконавець представив колаборацію до Різдва, до участі у якій запросив цього разу не лише чоловічу команду. Так, нову українську колядку "Христос Народився" Пономарьов виконав разом з Олею Поляковою, Дзідзьо, Лесею Нікітюк, ALEKSEEV та PIVOVAROV.

"Вітаю всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим", - так прокоментував прем'єру атмосферного відео на колядку Пономарьов.

Окрім вищезазначених артистів у зніманнях відео взяли 70 осіб, зокрема оркестр, дитячий хор та диригент.

Незмінним режисером усіх останніх відеоробіт колаборацій Олександра є Володимир Шурубура. Не стала винятком і "Христос Народився". Олександр Пономарьов став автором музики та слів.

Зазначимо, що як і всі колаборації співака, ця також знайшла відгук у серцях слухачів. За добу відео переглянуло понад 230 тисяч юзерів, відео опинилося у трендах YouTube.

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