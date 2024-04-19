Пономарьов зізнався, чому вагався випускати дует із Дзідзьо і Тополею та як йому подякував Залужний

Український співак Олександр Пономарьов випустив чуттєву дуетну пісню з артистами Тарасом Тополею та Дзідзьо, яка отримала назву "Темна нічка".

Нову композицію виконавці присвятили українським військовим, аби подякувати їм за захист, та їхнім коханим, які чекають на чоловіків із війни.

У коментарі сайту ТСН.ua Олександр Пономарьов розповів, як народилася пісня "Темна нічка", чому вагався її випускати, який символізм стався під час знімань кліпу та як йому подякував колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Олександр Пономарьов / Фото: скриншот з відео

Співак розповів, що досить тривалий час виношував ідею створення нової пісні, адже замислювався над тим, що саме хоче сказати. Врешті, під час благодійної поїздки артист просто в авто написав композицію "Темна нічка". Новий трек співак присвятив насамперед українським захисникам та захисницям.

"Це пісня-присвята нашим хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, нашим захисникам і захисницям. Я не знав, що я хочу сказати. Я довго не знав, достатньо тривалий час, майже пів року не знав, яку пісню написати. Це пісня в мене вийшла випадково. Ми їхали дорогою до хлопців-військових, дорогою я написав її. Я ще вагався робити її чи не робити, до тих пір, поки не почав писати нову пісню, я зрозумів, що мені не виходить із голови ця", - поділився Олександр Пономарьов.

Артист зізнався, що тривалий час вагався, чи потрібно зараз випускати дуетну пісню "Темна нічка". Зокрема, співак отримував різні поради. Врешті, Олександр Пономарьов показав трек своїм друзям-військовим. Вони порадили виконавцеві, що композицію треба однозначно випускати.

"Я вагався, думав. У мене порадників дуже багато. Хтось каже, що, може, треба щось веселе, хтось каже інше. А я розумію, що зараз інакший настрій. Тоді я вже показав військовим, своїм друзями. Вони в мене найголовніша аудиторія, яким я показую. Вони сказали, що обов'язково робити. Коли вони почули цю пісню, що їх чекають, що їм дякують, їм сподобалося", - зізнався артист.

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя і Дзідзьо з військовими

Кліп на нову пісню Олександр Пономарьова разом із Дзідзьо та Тарасом Тополею зняв за два дні. У зніманнях відео взяли участь військові. Також там були присутні документальні кадри, які артистам ексклюзивно надали самі захисники. До речі, на знімальному майданчику відбувся певний символізм. Зокрема, під час знімань не було сигналів повітряної тривоги, тільки-но режисер сказав, що знято, ввімкнулася сирена.

"Кліп ми знімали два дні. Там художні кадри є, є ексклюзивні документальні кадри військових, які нам надали самі військові. Ми два дні знімали на такій закритій зоні. За цей час жодного разу не було повітряної тривоги, що дуже дивно були. Тільки-но сказав режисер, що знято, протягом пів хвилини почалася повітряна тривога", - пригадав співак.

Олександр Пономарьов / Фото: скриншот з відео

Нову пісню Олександра Пономарьова оцінило чимало військових. Артист говорить, що отримав безліч повідомлень із вдячністю. Ба більше, навіть Валерій Залужний подякував Олександру Пономарьову за новий трек. Сам виконавець зазначив, що для нього важливе кожне повідомлення від захисника.

"Я стільки дзвінків від військових не отримував за всю війну. І Залужний мені написав. Валерій Залужний написав: "Дякую дуже", а потім ще повідомлення: "Дуже-дуже". Від такої людини повідомлення це почути, то місія цієї пісні виконана. Взагалі я зараз не розрізняю військових. Для мене кожен військовий – це герой. Кожен, хто мені зателефонував, написав, надіслав відео з цією піснею, вони для мене важливі", - зазначив артист.