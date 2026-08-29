- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 2 хв
"Пообіцяв не бухати — не бухай": Тарас Цимбалюк показав, як змінилося його життя
Актор влаштував двомісячну аскезу.
Український актор Тарас Цимбалюк на два місяці відмовився від алкоголю та розповів, як 25 днів без спиртного вплинули на його режим, тренування і самопочуття.
36-річний артист уже не вперше влаштовує собі перерву від алкоголю. Цього разу він поставив конкретну мету — два місяці. На момент своєї розповіді Цимбалюк уже подолав 25 днів. За цей час він змінив щоденний ритм. А ще став активніше займатися спортом. Утім, найбільшим випробуванням актор назвав не відмову від алкоголю, а здатність дотримуватися власного рішення.
«Я іноді роблю перерви у споживанні алкоголю. Зараз ціль — два місяці. Сьогодні 25 день… Один з моїх улюблених плюсів від подібних утримувань — режим, котрий сам органічно вибудовується у моєму житті: ранні підйоми, якісніший сон… Якщо це все підсилити мінімальною дієтою — взагалі агонь», — розповів Тарас.
За словами актора, новий режим позначився і на його фізичній активності. Попри насичений робочий графік та постійні переїзди, він знаходив можливість тренуватися. Причому час для занять не мав принципового значення — Цимбалюк займався і рано-вранці, і ввечері. За місяць йому вдалося провести 20 тренувань. Також артист зазначив, що схуд на кілька кілограмів і почав краще почуватися.
«У цьому місяці я зробив 20 тренувань! Не зважаючи на щільний графік і постійні переїзди, я постійно знаходив локації для спорту! І пофіг — це зранку о сьомій чи вечерком… Головне — робити! Звісно, я скинув кілька кілограмів і моє самопочуття покращилось…», — поділився актор.
Водночас Цимбалюк зізнався, що для нього ця перерва стала не просто відмовою від алкоголю, а своєрідною перевіркою сили волі. Він наголосив на важливості виконувати обіцянки, які людина дає сама собі.
«Пообіцяв не бухати, от не бухай! Поставив ціль і термін, йди до цієї цілі протягом цього терміну… — головне робити! Самоконтроль — один з найцінніших скілів! І ще, цього разу, хочу подякувати своєму другу, який оформив моє нинішнє утримання у статус аскези, що стало для мене абсолютно новим досвідом, котрий вже по-трохи приносить плоди», — зазначив Цимбалюк.
Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька вперше підтвердила роман з Цимбалюком і показалася з ним на відпочинку.