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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
2 хв

"Пообіцяв не бухати — не бухай": Тарас Цимбалюк показав, як змінилося його життя

Актор влаштував двомісячну аскезу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк на два місяці відмовився від алкоголю та розповів, як 25 днів без спиртного вплинули на його режим, тренування і самопочуття.

36-річний артист уже не вперше влаштовує собі перерву від алкоголю. Цього разу він поставив конкретну мету — два місяці. На момент своєї розповіді Цимбалюк уже подолав 25 днів. За цей час він змінив щоденний ритм. А ще став активніше займатися спортом. Утім, найбільшим випробуванням актор назвав не відмову від алкоголю, а здатність дотримуватися власного рішення.

«Я іноді роблю перерви у споживанні алкоголю. Зараз ціль — два місяці. Сьогодні 25 день… Один з моїх улюблених плюсів від подібних утримувань — режим, котрий сам органічно вибудовується у моєму житті: ранні підйоми, якісніший сон… Якщо це все підсилити мінімальною дієтою — взагалі агонь», — розповів Тарас.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

За словами актора, новий режим позначився і на його фізичній активності. Попри насичений робочий графік та постійні переїзди, він знаходив можливість тренуватися. Причому час для занять не мав принципового значення — Цимбалюк займався і рано-вранці, і ввечері. За місяць йому вдалося провести 20 тренувань. Також артист зазначив, що схуд на кілька кілограмів і почав краще почуватися.

«У цьому місяці я зробив 20 тренувань! Не зважаючи на щільний графік і постійні переїзди, я постійно знаходив локації для спорту! І пофіг — це зранку о сьомій чи вечерком… Головне — робити! Звісно, я скинув кілька кілограмів і моє самопочуття покращилось…», — поділився актор.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Водночас Цимбалюк зізнався, що для нього ця перерва стала не просто відмовою від алкоголю, а своєрідною перевіркою сили волі. Він наголосив на важливості виконувати обіцянки, які людина дає сама собі.

«Пообіцяв не бухати, от не бухай! Поставив ціль і термін, йди до цієї цілі протягом цього терміну… — головне робити! Самоконтроль — один з найцінніших скілів! І ще, цього разу, хочу подякувати своєму другу, який оформив моє нинішнє утримання у статус аскези, що стало для мене абсолютно новим досвідом, котрий вже по-трохи приносить плоди», — зазначив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька вперше підтвердила роман з Цимбалюком і показалася з ним на відпочинку.

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