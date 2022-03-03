"Поплачте за кадром!": Андрій Данилко звернувся до колег і обізвав російського пропагандиста каструлею

Данилко перебуває нині вдома в Києві.

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, нині перебуває в центрі Києва. З країни не тікав і не збирається.

Про це він сказав вночі 3 березня в прямому ефірі спільного інформаційного марафону, який показують українські телеканали, зокрема "1+1".

"Потрібно культивувати позитив навколо себе в такій ситуації. Хоч це (війна - ред.) все жахливо... Хочу сказати нашим артистам, які оприлюднюють свої звернення, поплачте за кадром! А в кадр скажіть якусь корисну, потрібну людям інформацію. Я за те - щоб без будь-якої паніки, спокійно, впевнено", - сказав Данилко.

Артист включався в ефір зі свого під'їзду будинку на Хрещатику. Туди він спустився через постійні звуки сирен про повітряну тривогу, що цієї ночі часто лунають у столиці.

Він зазначив, що його будинок порожній: "Багато людей виїхали, багато у бомбосховищах. Ми залишилися вдвох. І сидимо зараз на охороні, даємо вам коментар".

"У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова (російський пропагандист - ред.). О богі, яке щастя! Ця карлиця, що виляє ж*пою, стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили", - сказав Данилко.

"Я настільки вірю в нашу перемогу! Все складається так, що, повірте, все буде добре", - наголосив Андрій Данилко.