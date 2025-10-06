Попри невиліковну хворобу Селін Діон разом із синами відвідала концерт легендарного Пола Маккартні

Селін Діон / © Associated Press

Канадська зірка Селін Діон, яка бореться із синдромом м’язової скутості, неочікувано з’явилася на концерті Пола Маккартні у Лас-Вегасі.

Як повідомляє People, артистка відвідала виступ легендарного музиканта 4 жовтня. Компанію співачці склали її троє синів — 24-річний Рене-Шарль та 14-річні близнюки Нельсон і Едді. Для виходу зірка обрала лаконічний чорний образ: гольф, шкіряну куртку-бомбер і стильний капелюх.

Селін Діон з синами / © instagram.com/celinedion

Після того, як 2022 року в артистки діагностували рідкісне неврологічне захворювання — синдром м’язової скутості, вона рідко з’являється на публіці. Однак останнім часом співачка дедалі частіше повертається до світського життя — у червні вона вже побувала на концерті гурту Coldplay в тому ж Лас-Вегасі.

Хвороба суттєво змінила життя співачки, проте вона не зникла з публічного простору. Селін продовжує тішити шанувальників своїми рідкісними, але теплими появами.

