Популярна українська актора розсекретила зміни в зовнішності, на які наважилась заради ролі

Катерина Варченко / © instagram.com/varchuha

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Популярна українська акторка Катерина Варченко розсекретила зміни в зовнішності, на які наважилась заради роботи.

Часом артистам доводиться експериментувати над зовнішнім виглядом, коли цього потребує та чи інша роль. Акторка Катерина Варченко не виняток. Знаменитість грала в серіалі «Хазяйка». Так от, задля ролі їй довелося видалити родимку на обличчі, про що вона розповіла в інтерв’ю Oboz.ua. Проте артистка зовсім не шкодує про це, оскільки не вважала її за свою родзинку. Більше зі своїм тілом Катерина Варченко задля ролі не робила нічого. Однак не виключає, що щось подібне ще може статися.

«Заради ролі в „Хазяйці“ я видалила родимку на обличчі. Проте не шкодую — це була не витончена мушка, як у Мерилін Монро. Тож розлучилася з нею без жалю. Більше нічого не робила з своїм тілом — у мене все своє. Але зарікатися не буду. Якщо колись зрозумію, що потрібно щось змінити, то чому ні?» — ділиться знаменитість.

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Катерина Варченко / © instagram.com/varchuha

Катерина Варченко додала, що готова експериментувати, якщо роль дійсно у хорошому проєкті. До речі, артистка пригадала, як під час знімань серіалу «Кріпосна» їй повністю змінили зачіску. Однак це була лише робота гримерів.

«Якщо це справді хороший проєкт, то так, я готова. У „Кріпосній“ мені повністю змінили зачіску. Але це була не моя стрижка — усе зробили професійні гримери. Спочатку зняли спеціальний зліпок голови, а потім виготовили перуку, яка ідеально сіла. Зараз технології настільки просунулися, що все виглядає природно», — пригадала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заговорила про пластичні операції. Знаменитість зізналась, що планує змінити у своєму зовнішньому вигляді.

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