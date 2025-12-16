Популярна українська блогерка порушила закон і шокувала сумою штрафу: "Впала в депресію"

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Реклама

Учасниця українського гурту Kalush Orchestra — блогерка Сімбочка — заявила про проблеми із законом.

Декілька місяців тому зірку Мережі викрили на незаконних діях. Так, в Instagram вона рекламувала казино й отримувала за це чималі винагороди, на які планувала обзавестися власним житлом. Проте закон України забороняє вводити в оману людей азартними іграми, тож було ухвалено рішення покарати блогерку. За словами Сімбочки, тепер вона має виплатити державі штраф сумою у п’ять млн гривень. На такий поворот долі вона відреагувала стримано й через суд планує оскаржувати рішення.

Також зірка пригадала свої попередні доходи. Вона говорить, що ще з 18 років мала стабільний дохід, на який не скаржилася — 10-15 тис. доларів. Ба більше, з часом її заробітки на місяць лише зростали й могли сягати 80 тис. доларів. Проте повномасштабне вторгнення та реклама казино внесли корективи в її бюджет. Зокрема, зараз її основне джерело доходу — сторінку в Instagram — знесено. У результаті дохід зник, а живе вона з донькою на збереження.

Реклама

Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

«Мені заблокували Instagram, коли я майже назбирала на квартиру. Держава знищила мені дохід. Зараз я не заробляю нічого. Живу на кошти, які відкладала на квартиру. Я сама у величезному місті й забезпечую свою дитину. На мені велика відповідальність. У мене немає нікого. Моя підтримка — мої няні, яким я плачу. І ще й штраф п’ять мільйонів. Оскаржувати буду. Спочатку впала в депресію, коли втрачаєш все. Я не встигла відкрити весь бізнес — мережу стоматологій. Дуже хр*н*во, коли весь дохід тримається на соціальних мережах», — приголомшила блогерка в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Зараз Сімбочка усвідомлює, що «рекламувати казино — дно» і вона «не мала рації». Проте водночас пояснює свою тодішню позицію незнанням закону та словами: «життя — це виживання». Тим не менш, це не звільняє зірку від покарання відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно ще одна скандальна блогерка Анна Алхім поплатилася за схожу діяльність у Мережі. Вона так само вимушена сплатити чималий штраф за порушення закону.