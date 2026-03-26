Популярна українська режисерка здивувала своїм заробітком і скільки витрачає на місяць

Популярна українська режисерка Катя Царик, яка раніше розкрила секрет міцного шлюбу, здивувала своїми заробітками на місяць.

Дохід знаменитості приносить режисура кіно, концертна діяльність та викладання в університеті культури. Катя Царик в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що її щомісячний заробіток нестабільний. Вона може отримати чималий дохід, а потім взагалі нічого не заробляти.

"Режисура кіно і основною частиною є концертна діяльність. Тобто я заробляю з концертної діяльності, ще я викладаю в університеті культури, викладаю режисеру. Зараз нестабільно. Я взагалі не пам'ятаю, що таке стабільний дохід. Ти можеш один-два місяці заробити багато, а потім не заробляти тривалий час", - ділиться режисерка.

Катя Царик / © instagram.com/katyatsarik

Відкладати кошти Катя Царик та її чоловік могли до війни. Нині ж їм цього не вдається робити. Щомісяця подружжя витрачає на себе та двох дітей до п'яти тисяч доларів. Ця сума дозволяє їм покривати базові потреби – приватна школа, харчування, гуртки та інші необхідні речі.

"Ми порахували наш бюджет, туди входить приватна школа, харчування, гуртки, базові речі, то це нам витікає близько п'яти тисяч доларів на місяць на чотирьох. Базові потреби ми закриваємо", - додала режисерка.

Нагадаємо, нещодавно Катя Царик розповіла про конфлікт зі співачкою Юлією Саніною. Режисерка пояснила, чому вже майже п'ять років не спілкується з виконавицею.