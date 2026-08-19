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Популярна українська співачка виходить заміж за військового і показала фото з розкішних заручин
Кажанна заручилась зі своїм коханим. Артистка вже показала, як обранець освідчився їй.
Популярна українська співачка Кажанна, справжнє ім’я якої Ганна Макієнко, виходить заміж за коханого-військового Данила.
Радісну новину 25-річна виконавиця оголосила у своєму Instagram. Зокрема, артистка опублікувала серію світлин, на яких обранець їй освідчувався. Розкішні заручини пари відбулися у казковому місці. Локація була прикрашена чималим написом, що підсвічувався та майорів квітами. Також пара насолоджувалась романтичною вечерею.
Вочевидь, заручини закоханих відбулися ввечері. Тож, вони символічно спостерігали за заходом Сонця. Кажанна та її коханий були одягнені в чорне вбрання. Обранець артистки став на одне коліно, дістав обручку та промовив омріяні слова. Тим часом співачка відповіла згодою на його пропозицію вийти за нього заміж.
«Я сказала так!» — без зайвих слів підписала світлини виконавиця.
Зазначимо, Кажанна познайомилась зі своїм коханим у лютому 2025 року, а вже у травні того ж таки року розсекретила роман із ним. Тепер пара вирішила перейти на новий етап та узаконити їхні стосунки.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Оля Шевченко заручилась із коханим-бізнесменом. Парочка вирішила укласти шлюб через рік після початку стосунків.