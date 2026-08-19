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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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302
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Популярна українська співачка виходить заміж за військового і показала фото з розкішних заручин

Кажанна заручилась зі своїм коханим. Артистка вже показала, як обранець освідчився їй.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Кажанна виходить заміж

Кажанна виходить заміж / © instagram.com/kazhanna_

Популярна українська співачка Кажанна, справжнє ім’я якої Ганна Макієнко, виходить заміж за коханого-військового Данила.

Радісну новину 25-річна виконавиця оголосила у своєму Instagram. Зокрема, артистка опублікувала серію світлин, на яких обранець їй освідчувався. Розкішні заручини пари відбулися у казковому місці. Локація була прикрашена чималим написом, що підсвічувався та майорів квітами. Також пара насолоджувалась романтичною вечерею.

Кажанні освідчився бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Кажанні освідчився бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Вочевидь, заручини закоханих відбулися ввечері. Тож, вони символічно спостерігали за заходом Сонця. Кажанна та її коханий були одягнені в чорне вбрання. Обранець артистки став на одне коліно, дістав обручку та промовив омріяні слова. Тим часом співачка відповіла згодою на його пропозицію вийти за нього заміж.

«Я сказала так!» — без зайвих слів підписала світлини виконавиця.

Кажанні освідчився бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Кажанні освідчився бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Зазначимо, Кажанна познайомилась зі своїм коханим у лютому 2025 року, а вже у травні того ж таки року розсекретила роман із ним. Тепер пара вирішила перейти на новий етап та узаконити їхні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Оля Шевченко заручилась із коханим-бізнесменом. Парочка вирішила укласти шлюб через рік після початку стосунків.

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