ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1253
Час на прочитання
1 хв

Популярний блогер Ігор Пустовіт розсекретив стать третьої дитини

Зірка Мережі задля цього влаштував розкішну гендер-паті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Пустовіт із дружиною

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Популярний український блогер Ігор Пустовіт, який наприкінці грудня повідомив про майбутнє поповнення в родині, розсекретив стать третьої дитини.

Знаменитість це зробив в особливий спосіб. Разом із дружиною Вікторією зірка Мережі влаштував розкішну гендер-паті. Закохані просто на подвір'ї розмістити стенд із написом англійською мовою "Oh baby", на тлі якого вони позували. Саме звідти почав розвіюватися дим рожевого кольору. Тож, незабаром подружжя стане батьками дівчинки.

"У нас буде донечка", - повідомила пара.

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Зазначимо, для Ігоря Пустовіта ця дитина стане третьою. Від колишньої дружини Саші Бо блогер виховує синів Данила та Євгена. Тим часом Вікторія, яка наприкінці літа 2025 року вийшла заміж за Пустовіта, стане мамою первістки.

Нагадаємо, наразі співачка Аліна Гросу вагітна. Нещодавно артистка висловила здогадки про стать свого первістка.

Дата публікації
Кількість переглядів
1253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie