Популярний блогер Ігор Пустовіт розсекретив стать третьої дитини

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Популярний український блогер Ігор Пустовіт, який наприкінці грудня повідомив про майбутнє поповнення в родині, розсекретив стать третьої дитини.

Знаменитість це зробив в особливий спосіб. Разом із дружиною Вікторією зірка Мережі влаштував розкішну гендер-паті. Закохані просто на подвір'ї розмістити стенд із написом англійською мовою "Oh baby", на тлі якого вони позували. Саме звідти почав розвіюватися дим рожевого кольору. Тож, незабаром подружжя стане батьками дівчинки.

"У нас буде донечка", - повідомила пара.

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Зазначимо, для Ігоря Пустовіта ця дитина стане третьою. Від колишньої дружини Саші Бо блогер виховує синів Данила та Євгена. Тим часом Вікторія, яка наприкінці літа 2025 року вийшла заміж за Пустовіта, стане мамою первістки.

