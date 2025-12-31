Популярний блогер Ігор Пустовіт стане батьком втретє

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Популярний український блогер Ігор Пустовіт повідомив, що чекає на поповнення в сім'ї.

Так, 2025-й видався для зірки Мережі роком змін. Він освідчився коханій Вікторії та навіть встиг відгуляти з нею весілля. Та наступного року на блогера чекають нові кардинальні зміни. Дружина Ігоря Пустовіта вагітна.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram. Закохані опублікували короткий ролик, на якому позують на тлі ялинки. При цьому у Вікторії вже видніється ледь округлий животик. Також пара продемонструвала знімок УЗД маляти.

Ігор Пустовіт стане батьком втретє / © instagram.com/pustovit

"Найважливіший підсумок року", - діляться закохані.

Ігор Пустовіт стане батьком втретє / © instagram.com/pustovit

Зазначимо, для Ігоря Пустовіта ця дитина стане третю. Від першої дружини – блогерки Саші Бо – він виховує двох синів – Данила та Євгена. Тим часом Вікторія стане мамою вперше.

