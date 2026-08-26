Популярний український актор переніс операцію та у лікарняній палаті розповів про свій стан

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

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Український актор, зірка фільму «Скажене весілля» Арам Арзуманян переніс операцію.

Про це 41-річний артист розповів в Instagram-stories. Актор опублікував світлину, на якій він зображений в лікарняній палаті. Зокрема, знаменитість повідомив, що переніс операцію. Зараз Арам Арзуманян відновлюється після хірургічного втручання, і йому вже навіть дозволили їсти. Судячи з усмішки знаменитості на свіжому фото, то операція минула успішно.

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«Операція минула, тепер можна поїсти», — коротко поділився актор.

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Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Хоч Арам Арзуманян й не став розкривати подробиці, чому йому робили операцію, однак, вочевидь, це після нещодавньої серйозної травми актора. Сталося це просто на сцені, коли артист грав у виставі. Актор тоді пошкодив ногу. Схоже, травма виявилась серйознішою, ніж очікувалось, тож знадобилась операція. До слова, хірургічне втручання точно було на нозі, оскільки вона є поголеною. А цю процедуру роблять саме перед операцією.

Нагадаємо, нещодавно нареченому ведучої Лесі Нікітюк зробили операцію. Коханий знаменитості вже показався в лікарні та пояснив, що буде з його службою у війську.

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