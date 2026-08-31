Популярний український співак розлучився з дружиною через два роки після весілля і назвав причину

Павло Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

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Учасник українського гурту Nazva, музикант Павло Гоц розлучається з дружиною, креативною директоркою колективу Вікторією Дзизюк.

Про це пара оголосила в спільному дописі в Instagram. Вони повідомили, що вирішили завершити романтичні стосунки. Водночас Павло та Вікторія розлучаються без драм, а полюбовно та з повагою одне до одного. Співак та креативна директорка запевнили, що далі залишаються друзями та робочими партнерами.

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«Ми вирішили закінчити наші стосунки як пара. Це наше спільне рішення, до якого ми прийшли разом — з любов’ю і повагою. Ми залишаємося близькими людьми і командою. Далі разом робимо Nazva, дбаємо про Кобзу і бережемо все хороше, що створили разом», — йдеться в повідомленні колишній закоханих.

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Вікторія Дзизюк та Павло Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Вони вже й прокоментували розрив. За словами пари, їхні стосунки потерпіли змін. Тож, далі лишатися разом було складно. І хоч рішення про розлучення було спільним та полюбовним, однак їм обом це дається складно. Тим не менш, вони підтримують одне одного та намагаються рухатися далі.

«Наші стосунки змінилися, і ми вирішили чесно це прийняти. Нам обом зараз непросто, але ми підтримуємо одне одного і рухаємось далі. Все добре. Просто тепер по-іншому», — підсумували колишні закохані.

Вікторія Дзизюк та Павло Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Зазначимо, точно невідомо, коли саме Павло Гоц та Вікторія Дзизюк закрутили роман. Однак вони разом працювали над гуртом Nazva від початку його існування. Одружилась пара у жовтні 2024 року. Через майже два роки після весілля вони оголосили про розлучення.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною після чотирьох років шлюбу. Знаменитість вже зізнався, в яких стосунках вони залишились після розриву.

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