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Популярний український співак вступив до лав ЗСУ й показався у військовій формі
Соліст "Хейтспіч" пішов воювати добровольцем.
Вокаліст панк-гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко оголосив про мобілізацію.
За словами виконавця, на службу він пішов добровільно. Напрям виконання бойових завдань Дмитро не розсекретив, але зазначив, що це не пов'язано з медійною галуззю. Водночас додав, що займатиметься тим, що йому дійсно до вподоби.
Так, соліст "Хейтспіч" опублікував своє фото у військовій формі та пояснив таке рішення бажанням якнайшвидше наблизити перемогу Україні. Тим не менш, потішив фанів новиною, що за можливості буде продовжувати створювати музику.
"Друзі, поїхав на канікули, коли вернусь не знаю, рідко буду на зв'язку. За можливості обіцяю робити музичку і не тільки. В цьому році у нас мають вийти дуже цікаві речі. Зі мною чи без – це вже не так важливо. Пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті з'явилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в комп'ютер і робить музичку, там концертики, оце все… Але так ми з вами далеко не поїдемо", – написав Дмитро в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк зробив різку заяву про колишнього підопічного Віталія Козловського та його службу в ЗСУ. Шоумен зізнався, чи платить він йому борги.