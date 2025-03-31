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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2405
Час на прочитання
1 хв

Популярний український співак вступив до лав ЗСУ й показався у військовій формі

Соліст "Хейтспіч" пішов воювати добровольцем.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лідер "Хейтспіч"

Лідер "Хейтспіч" / © https://www.instagram.com/hatespeechmusic/

Вокаліст панк-гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко оголосив про мобілізацію.

За словами виконавця, на службу він пішов добровільно. Напрям виконання бойових завдань Дмитро не розсекретив, але зазначив, що це не пов'язано з медійною галуззю. Водночас додав, що займатиметься тим, що йому дійсно до вподоби.

Так, соліст "Хейтспіч" опублікував своє фото у військовій формі та пояснив таке рішення бажанням якнайшвидше наблизити перемогу Україні. Тим не менш, потішив фанів новиною, що за можливості буде продовжувати створювати музику.

Дмитро Однороженко / © https://www.instagram.com/hatespeechmusic/

Дмитро Однороженко / © https://www.instagram.com/hatespeechmusic/

"Друзі, поїхав на канікули, коли вернусь не знаю, рідко буду на зв'язку. За можливості обіцяю робити музичку і не тільки. В цьому році у нас мають вийти дуже цікаві речі. Зі мною чи без – це вже не так важливо. Пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті з'явилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в комп'ютер і робить музичку, там концертики, оце все… Але так ми з вами далеко не поїдемо", – написав Дмитро в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк зробив різку заяву про колишнього підопічного Віталія Козловського та його службу в ЗСУ. Шоумен зізнався, чи платить він йому борги.

Дата публікації
Кількість переглядів
2405
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