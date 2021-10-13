Популярна дизайнерка Катя Сільченко у купальнику поскаржилася на зайву вагу

Юзери ж зазначили, що в зірки ідеальна фігура.
Відома українська дизайнерка Катя Сільченко поскаржилась шанувальникам, що набрала зайву вагу.
Так, зірка вирішила приміряти свої купальники. Дизайнерка говорить, що з липня до жовтня встигла набрати декілька зайвих кіло.
"Коли в жовтні нарешті дісталась до липневих купальників. Набрала декілька зайвих кіло, на зиму утеплилась", - пожартувала знаменитість.
Втім, на відео, яке Катя опублікувала в Instagram, не скажеш, що зірка має зайву вагу. В неї ідеальна та струнка фігура. Це запримітили й фани.
- Катю, одягни шапку, вже прохолодно!
- Розкішна фігура!
- Ти неймовірна. Захоплююся тобою.
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