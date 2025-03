Популярна R&B співачка Енджі Стоун загинула в автокатастрофі

Популярна американська R&B співачка Енджі Стоун загинула в автокатастрофі.

Сумну звістку повідомило видання People. Представник виконавиці підтвердив ЗМІ, що вона загинув а аварії. Сталося це у суботу, 1 березня. На момент смерті артистці було 63 роки.

Згодом сумну звістку підтвердила і донька Енджі Стоун. Даймонд у своєму Facebook коротко написала: "Моєї мами більше немає".

Енджі Стоун / Фото: Associated Press

Зазначимо, Енджі Стоун була популярною американською співачкою, яка творила в стилі R&B. Вона розпочала свою кар'єру в складі тріо The Sequence. Колектив прославився хітом Funk You Up, який став неабияк популярним у США. Дебютний сольний альбом Енджі Стоун випустила 1999 року. Платівка під назвою Black Diamond отримала золотий статус у США.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська акторка Мішель Трахтенберг. Артистку знайшли мертвою у власній квартирі. Родина покійної заборонила робити розтин її тіла.

