Популярну українську співачку Сашу Кольцову збили на пішохідному переході (відео)

Лідерку київського рок-гурту "Крихітка", популярну співачку Сашу Кольцову збили на пішохідному переході.

Артистка потрапила в ДТП в Києві ще 3 лютого, однак лише зараз наважилася про це розповісти. Виконавиця говорить, що переходила дорогу на зелене світло світлофора. Однак на неї наїхав велосипедист, який порушив правила дорожнього руху. Врешті, Кольцова впала на асфальт.

Співачці викликали "швидку допомогу", але, на щастя, серйозних травм вдалося уникнути. Виконавиця лише поділилася, що в неї трішки боліла рука. Що стосується велосипедиста, який, до речі, був неповнолітній, то Кольцова дійшла з ним згоди, що він пройде курси першої домедичної допомоги.

Лідерку гурту "Крихітка" Сашу Кольцову збили на пішохідному переході

"Пару тижнів тому мене збив на переході кур'єр однієї зі служб доставки. Я йшла на зелений, пішохідним переходом, він, відповідно, їхав на червоний. Творчі результати контакту черепа з асфальтом ще попереду, а з неповнолітнім водієм велосипеда ми дійшли згоди, в рамках якої він, зокрема, пройшов курси першої домедичної допомоги", - поділилася виконавиця.

Зазначимо, Саша Кольцова є учасницею рок-гурту "Крихітка", який був заснований в Києві 2007 року. Цьогоріч колектив потрапив до номінації YUNA. Музиканти боротимуться за статуетку разом з гуртом хейтспіч у категорії "Найкращий дует/колаборація". Раніше редакція сайту ТСН.ua оприлюднювала повний список номінантів YUNA-2025.

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