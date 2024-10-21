Поранений на фронті зірка "Ліги сміху" Розовий на кріслі колісному з'явився на футбольному матчі

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий після серйозного осколкового поранення голови на фронті завітав на гру футбольних команд "Рух"-"Карпати" у Львові.

Так, під час реабілітації знаменитість на кріслі колісному символічно розпочав футбольний матч на стадіоні. Віктор під бурхливі овації вболівальників і футбольних гравців розпочав гру першим поштовхом м'яча на полі. Після цього бійця так само провели з поля під оплески та скандування "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Віктор Розовий на кріслі колісному завітав на футбольний матч

"Віктор Розовий – боєць 3-ї окремої штурмової бригади. Брав участь у боях за Київ, звільненні Херсону, битві за Бахмут. Зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію", – йдеться у повідомленні Української Прем'єр Ліги.

До слова, раніше Віктор Розовий ділився, що після важкого поранення він вчиться жити заново. Зокрема, розповідав, як звичні для всіх базові рухи йому даються поки що важко. Тому зі спеціалістами ветеран працює над реабілітацією та поступово відновлюється. І нещодавно відповів, чи зможе він повноцінно відновити ходьбу.

Читайте також: