Поранений на фронті зірка "Ліги сміху" Розовий розповів про реабілітацію: "Потроху починаю ходити"

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розповів про свій тривалий процес реабілітації після серйозного поранення на фронті.

Як зізнається зірка, після декількох місяців перебування під наглядами лікарів у реабілітаційному центрі йому поступово стає краще і він відчуває прогрес. Зокрема, Віктор навчається опановувати ходьбу та відновлює активний спосіб життя за допомогою вправ і зустрічей з друзями. Так, задля розвитку опорно-рухового апарату Віктор відвідує заняття з настільного тенісу. Поряд з ним постійно перебувають фахівці з реабілітації.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

"Хочу висловити дуже велику вдячність медикам передусім за те, що врятували мені життя, за швидкі ухвалені рішення. Зараз уже проходжу реабілітацію, вже потроху починаю ходити. Навіть граю в настільний теніс. Це ніф*га собі, я вам скажу! Тому хочу подякувати фахівцям з реабілітації, тому що поступово я повертаюся до звичного соціального й активного життя", – щиро висловив вдячність лікарям Розовий на YouTube-сторінці МОЗ України.

Нагадаємо, актор і гуморист Віктор Розовий отримав уламкове поранення голови під час бойового завдання на фронті в березні цього року. Внаслідок цього його було негайно госпіталізовано та проведено низку операцій. Зокрема, нещодавно захисник показав наслідки трепанації черепа й того, хто свого часу його врятував від загибелі.

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