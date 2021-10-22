Пораненого на зніманнях Алеком Болдвіном режисера виписали з лікарні

Операторка Галина Гатчінс померла.
Режисера, якого поранив на зніманнях фільму "Іржа" Алек Болдвін – Джоела Соуза – виписали з лікарні.
Про це написала акторка Френсіс Фішер у своєму Twitter. Вона також спростувала інформацію, опубліковану західними ЗМІ, що Джоел важко поранений і перебуває в реанімації.
"Нашого режисера Джоела Соузу виписали з лікарні", - йдеться у повідомленні.
Hi @shannonrwatts— Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021
Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.
I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.
Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N
Зауважимо, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Санта-Фе, що в штаті Нью-Мексико, актор Алек Болдуін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Зірка випадково вбив операторку-українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.
Поліція почала розслідування. Знімання стрічки припинено.
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