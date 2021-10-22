Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Пораненого на зніманнях Алеком Болдвіном режисера виписали з лікарні

Пораненого на зніманнях Алеком Болдвіном режисера виписали з лікарні

Джоел Соуза / Getty Images

Операторка Галина Гатчінс померла.

Режисера, якого поранив на зніманнях фільму "Іржа" Алек БолдвінДжоела Соуза – виписали з лікарні.

Про це написала акторка Френсіс Фішер у своєму Twitter. Вона також спростувала інформацію, опубліковану західними ЗМІ, що Джоел важко поранений і перебуває в реанімації.

"Нашого режисера Джоела Соузу виписали з лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Санта-Фе, що в штаті Нью-Мексико, актор Алек Болдуін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Зірка випадково вбив операторку-українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.

Поліція почала розслідування. Знімання стрічки припинено.

Читайте також:

Наступна публікація