Посилають росіян слідом за кораблем: Кароль розповіла, як Японія підтримує Україну

Українська співачка Тіна Кароль їздить різними країнами та говорить про ті жахливі речі, які чинить Росія проти українців.
Зокрема, виконавиця наразі перебуває в Японії, де виступила на одному концерті. Захід був спрямований на те, аби привернути уваги світової спільноти до війни в Україні.
В ефірі телемарафону Кароль розповіла, що японці – підтримують українців. Вони відправляють до України гуманітарну допомогу, а Росію посилають слідом за кораблем.
"Японія підтримує Україну і дуже багато зробила для України в гуманітарному сенсі – відправила надзвичайну кількість гуманітарної допомоги. Вони підтримують усі Україну. Вони всюди роблять оці журавлики синьо-жовті. І разом зі мною говорять ось цей меседж (ред. – посилають росіян слідом за кораблем)", - сказала Кароль.
Співачка ж, своєю чергою, відвідала Хіросіму. Вона на власні очі побачила, до чого може призвести ядерна зброя. Тож Кароль закликає запобігти тому, аби це не повторилося.
"Мала зустріч з мером Хіросіми. Він мені розповів, як вони відновлювали місто. І я розповіла журналістам, що ми не маємо права довести до такої критичної точки. Але не ми, але той агресор – Росія. Вони навіть не розуміють, які руйнування принесла ядерна зброя. Це жах - те що я побачила. Ніхто немає права шантажувати Україну, і ми не поступимося, щоб не сталося", - додала Кароль.
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