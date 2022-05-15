Посилають росіян слідом за кораблем: Кароль розповіла, як Японія підтримує Україну

Українська співачка Тіна Кароль їздить різними країнами та говорить про ті жахливі речі, які чинить Росія проти українців.

Зокрема, виконавиця наразі перебуває в Японії, де виступила на одному концерті. Захід був спрямований на те, аби привернути уваги світової спільноти до війни в Україні.

В ефірі телемарафону Кароль розповіла, що японці – підтримують українців. Вони відправляють до України гуманітарну допомогу, а Росію посилають слідом за кораблем.

"Японія підтримує Україну і дуже багато зробила для України в гуманітарному сенсі – відправила надзвичайну кількість гуманітарної допомоги. Вони підтримують усі Україну. Вони всюди роблять оці журавлики синьо-жовті. І разом зі мною говорять ось цей меседж (ред. – посилають росіян слідом за кораблем)", - сказала Кароль.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Співачка ж, своєю чергою, відвідала Хіросіму. Вона на власні очі побачила, до чого може призвести ядерна зброя. Тож Кароль закликає запобігти тому, аби це не повторилося.

Тіна Кароль в ефірі телемарафону

"Мала зустріч з мером Хіросіми. Він мені розповів, як вони відновлювали місто. І я розповіла журналістам, що ми не маємо права довести до такої критичної точки. Але не ми, але той агресор – Росія. Вони навіть не розуміють, які руйнування принесла ядерна зброя. Це жах - те що я побачила. Ніхто немає права шантажувати Україну, і ми не поступимося, щоб не сталося", - додала Кароль.

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