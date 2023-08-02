POSITIFF натякнув, хто його дівчина, з якою він хоче одружитися

Артисту вже досить давно приписують роман з Юлією Сахневич.

Український музикант Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом POSITIFF ретельно ховає свою обраницю і не називає її ім'я.

Як пояснив Позитив, він вважає, що зараз не на часі говорити про стосунки. Артист хоче, аби його особисте життя лишалося особистим. Втім, в інтерв'ю Славі Дьоміну у програмі "Слава+" виконавець зазначив, що в шоубізі всі і так знають, з ким він зустрічається.

На прохання Дьоміна трохи розповісти про кохану, Олексій сказав: "Вона займається дуже багатьма справами. Вона працює з дітьми". Коли ведучий уточнив, що кохана Позитива також танцює, він переключився на іншу тему.

POSITIFF і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками"

Тим часом пильні фани Позитива зазначили, його коханою й справді може бути Юлія Сахневич. З нею Завгородньому приписують роман вже майже рік. Юлія якраз зараз працює з дітьми і робить з ними постановки. Також Сахневич професійно займається танцями. 2020-го року Позитив брав участь у проєкті "Танці з зірками", де його партнеркою була Юлія Сахневич.

POSITIFF і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками"

До речі, у березні цього року Позитива вже запитували, чи справді він зустрічається з Юлією Сахневич. Тоді артист з усмішкою на обличчі попросив поставити інше запитання, тим самим ані спростував чутки про роман із Сахневич, ані підтвердив їх.

POSITIFF і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, що ще у грудні минулого року Позитив розповів, що перебуває у стосунках, в яких дуже щасливий. За словами артиста, кохана була з ним поруч в дуже непростий період і підтримувала його. Більше того, Олексій Завгородній вже замислюється над тим, аби зіграти весілля з обраницею. Ім'я коханої Позитив тримає у секреті, проте зазначив, що вона з шоубізнесу.

Читайте також: