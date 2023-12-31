POSITIFF замилував архівним фото, де постав в новорічному костюмі кота

Український репер Олексій Завгородній, більш відомий як POSITIFF, напередодні Нового року потішив шанувальників архівною світлиною.

У такий спосіб виконавець вирішив привітати фанів з прийдешніми святами. До слова, фото було зроблено 1996 року. На ньому 7-річний Олексій позує у новорічній фотосесії у костюмі й гримі кота.

Олексій Завгородній / Фото: instagram.com/positiff

Під фото у своєму Instagram Завгородній залишив вітальний підпис. Він зазначив, що все ще, як у дитинстві, сподівається на краще у наступному році. Також зірка не забув і про віру в ЗСУ.

"У Новий рік дивлюсь з усмішкою. Як і той хлопчик з фотографії 1996 року, я вірю в краще. Вірю в щасливі сім’ї, наших військових і в кожного, хто допомагає нужденним. Вірю в музику й важливість культури. Вірю в себе й обіцяю розпочати новий рік з приємних новин", - написав знаменитість.

Олексій Завгородній / Фото: instagram.com/positiff

До того ж 34-річний POSITIFF побажав усім українцям кохання, тепла та щастя. І закликав допомагати армії.

"Бажаю всім українцям, щоб кожен день був сповнений сімейного тепла, затишку й позитива. Нехай цей рік буде часом радості, усмішок та любові. Спільно робімо його найкращим у житті. Надихаємось і допомагаємо ЗСУ. Слава Україні!", - додав Олексій.

Нагадаємо, нещодавно цікаві різдвяні однакові образи приміряла родина Демі Мур. Близькі акторки показали, як затишно проводять свята й обмінюються подарунками.

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