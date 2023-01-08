POSITIFF показав нове патріотичне татуювання, яке присвятив вимкненню світла в Україні

Музикант поповнив колекцію своїх малюнків на тілі.
Український музикант Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом POSITIFF, вирішив увічнити на своєму тілі одну важливу річ, яка зараз дуже актуальна для багатьох українців.
Так, на сторінці в Instagram артист запостив декілька знімків з тату-салону і показав, як йому набивали нове патріотичне татуювання. POSITIFF розмістив на тілі генератор, яким активно користуються українці під час вимкнення світла через обстріли російських окупантів.
"Святий Генератор". Ця ніколи не потрібна штуковина в минулому сьогодні для мене й багатьох українців стала невіддільною частиною життя. Інструментом для творчості, написання пісень, для зв'язку з рідними, конекту зі світом. Я дуже сподіваюсь, що прийде час, коли він залишиться лише в моїх спогадах та на руці", - прокоментував світлини Олексій.
Одразу Завгородній похизувався, який у підсумку малюнок тепер прикрашає його тіло. На руці POSITIFF зображений генератор, а над ним височіє німб.
Шанувальники артиста, своєю чергою, оцінили його нове тату так: "дуже гарно вийшло", "ідея та саме тату – вогонь!", "ти сам як генератор радості".
Нагадаємо, раніше POSITIFF розсекретив, що після розлучення закрутив новий роман. Артист не каже, хто його нова обраниця, втім зізнався, що дуже її кохає і вдячний їй за те, що вона поруч з ним.
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