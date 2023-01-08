POSITIFF показав нове патріотичне татуювання, яке присвятив вимкненню світла в Україні

Український музикант Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом POSITIFF, вирішив увічнити на своєму тілі одну важливу річ, яка зараз дуже актуальна для багатьох українців.

Так, на сторінці в Instagram артист запостив декілька знімків з тату-салону і показав, як йому набивали нове патріотичне татуювання. POSITIFF розмістив на тілі генератор, яким активно користуються українці під час вимкнення світла через обстріли російських окупантів.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

"Святий Генератор". Ця ніколи не потрібна штуковина в минулому сьогодні для мене й багатьох українців стала невіддільною частиною життя. Інструментом для творчості, написання пісень, для зв'язку з рідними, конекту зі світом. Я дуже сподіваюсь, що прийде час, коли він залишиться лише в моїх спогадах та на руці", - прокоментував світлини Олексій.

Одразу Завгородній похизувався, який у підсумку малюнок тепер прикрашає його тіло. На руці POSITIFF зображений генератор, а над ним височіє німб.

POSITIFF / Фото: instagram.com/positiff

Шанувальники артиста, своєю чергою, оцінили його нове тату так: "дуже гарно вийшло", "ідея та саме тату – вогонь!", "ти сам як генератор радості".

Нагадаємо, раніше POSITIFF розсекретив, що після розлучення закрутив новий роман. Артист не каже, хто його нова обраниця, втім зізнався, що дуже її кохає і вдячний їй за те, що вона поруч з ним.

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