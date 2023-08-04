POSITIFF, слідом за хітом "Спалахи", випустив кліп на трек "Небо нахилю", в якому політав на кульках

Артист розповів, що його надихнуло на написання цієї композиції.

Сьогодні, 4 серпня, співак та музикант POSITIFF випустив новий трек "Небо нахилю", який вже давно став хітом для прихильників артиста.

Разом з прем'єрою пісні Позитив випустив й кліп до неї. У відео Олексій Завгородній, справжнє ім'я POSITIFF, політав на повітряних кульках, а також поплавав в озері на надувному матраці та поблукав десь у лісі.

Як розповів Завгородній, на написання цієї композиції його надихнула справжня історія його друга, який повернувся з фронту до своєї родини:

"Цей трек створений на основі реальної історії мого друга, який повернувся додому після довгих і виснажливих днів у зоні бойових дій, мріючи лише про зустріч з дружиною та дитиною. "Небо нахилю" – про ті емоції, що відчувають українці, які захищають найдорожче – свою любов до Батьківщини, сім'ї та коханої людини. А головне – вони знають, що на них завжди чекають вдома ті, заради кого вони нахиляють небо та рвуть зорі. Адже коли ти кохаєш, ти здатен на неймовірні речі, у тебе з'являються справжні суперсили!" – прокоментував POSITIFF.

Зазначимо, що 9 вересня відбудеться перший сольний концерт POSITIFF, який артист відіграє у Дніпрі.

Нагадаємо, що раніше POSITIFF натякнув, хто та загадкова дівчина, з якою він зустрічається протягом тривалого часу і з якою планує одружитися.

Читайте також: