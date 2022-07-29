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POSITIFF випустив потужний емоційний кліп з матюками до росіян: "Кто вы теперь для меня? Русня, тряпки, г*вно и х*йня"

POSITIFF випустив потужний емоційний кліп з матюками до росіян: "Кто вы теперь для меня? Русня, тряпки, г*вно и х*йня"

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POSITIFF випустив потужний емоційний кліп з матюками до росіян: "Кто вы теперь для меня? Русня, тряпки, г*вно и х*йня"

Ексучасник гурту "Время и Стекло" та учасник гурту Mozgi POSITIFF здивував прихильників випуском композиції, зовсім не схожої на ті, які артист співав раніше.

Олексій Завгородній, більш відомий як POSITIFF, представив новий потужний трек під назвою "Ничего личного".

Ця пісня була написана російською мовою, аби, як пояснює виконавець, "донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають "рускім міром".

"Немає жодного миру – росіяни принесли руйнування й біль на мою землю. Вони розпалюють полум'я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків – вони спалені в полум'ї від російських бомб і ракет", - прокоментував POSITIFF.

Увага! Відео містить нецензурну лекисику!

Автором слів та музики виступив сам Олексій Завгородній у співавторстві з Андрієм Безкровним, відомим як Dj Bloodless та Романом Катруком.

Шанувальники зізналися, що пісня їх приголомшила: "це розрив! Пишаюсь", "браво Позитив! Настрій зрозумілий", "Вогонь! Накипіло", "я таким Позитива ще не бачила".

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