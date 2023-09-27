POSITIFF вперше розповів, через яку жінку зіпсувалися його стосунки з Потапом

Український репер Олексій Завгородній, більш відомий як POSITIFF, вперше зізнався що на його дружбу з Потапом вплинули не лише карантин, брак концертів і його зайнятість кар'єрою Наді Дорофєєвої та Насті Каменських.

Так, у програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ, музикант поділився, що, на його думку, на їхню 20-річну дружбу з Потапом також могло вплинути його розлучення з ексдружиною, дизайнеркою Анною Андрійчук. Зазначимо, що Анна – найкраща подруга Каменських:

Потап і Позитив

"Я не працюю з ним (Потапом – прим.ред.). Ми просто бачимося. "Привіт-привіт, як ти?" Жодних образ одне на одного, просто воно якось злилося. І ковід був, і в нас було мало концертів, мало конекту. На початку він займався Надею, потім – Настею, потім – собою. Я був сам по собі. Я думаю, що на багато чого вплинуло, наприклад, моє розставання з Анею, з жінкою, бо вона найкраща подружка Насті. Ну ніхто про це не казав, що там і як, але я думаю, що десь внутрішньо воно є таке", – розповів Позитив.

Позитив з ексдружиною Анною Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Репер та дизайнерка розлучилися 2021 року, до цього вони були разом протягом 13 років. За словами Позитива, зараз з ексдружиною він майже не спілкується. Каже, що так їм легше відпустити одне одного.

"Декілька разів переписувались, запитували як, що. Я розумію, що, може, їй не хочеться, їй, може, хочеться забути про те життя. І мені здається, що їй було складно, якби вона мене бачила кожен день, або я їй наярював, дзвонив, писав. Я не думаю, що це правильно. Мені здається, що треба було просто відпустити", – висловився Позитив.

Позитиву приписують роман з Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Усім давно відомо, що Анну Андрійчук Олексій давно відпустив, і після розлучення в нього з'явилася та сама єдина. Хто вона, музикант не афішує, хоч і натякає, що обраниця – теж публічна персона. У мережі подейкують, що це танцівниця Юлія Сахневич, у парі з якою Позитив запалював паркет "Танців з зірками". На подібні чутки він не реагує, а мовчки тішиться своєму щастю і хвалиться, що кохана поділяє його захоплення музикою й не ревнує, якщо ночами пропадає на студії.

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