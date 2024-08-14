Посивілий Потап помітно погладшав і шокував зовнішнім виглядом: "Що то за дід?"

Популярний репер та продюсер Потап просто шокував користувачів своїм зовнішнім виглядом.

Зокрема, у своєму Instagram артист поділився новиною, що пісні гурту "MOЗGI" та Насті Каменських потрапили до чартів Японії та Китаю. Окрім того, він опублікував фото з дружиною та виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way, яке було зроблене перед їхнім концертом.

Утім, користувачі більше звернули увагу не на текст, а на знімок. Зокрема, підписники продюсера були здивовані його зовнішнім виглядом. Юзери зазначили, що Потапа просто не впізнати. Вони писали, що репер помітно погладшав та посивів. Ба більше, користувачі дивувалися, що 43-річний артист має вигляд діда.

Настя Камесньких, Atomic Otro Way та Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Ого! А що з Потапом трапилося?

Що то за дід стоїть?

Потап постарів!

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських хизувалася подарунком від Потапа. Артистка показувала, який сюрприз, попри відстань, їй влаштував чоловік.

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