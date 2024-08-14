Посивілий Потап помітно погладшав і шокував зовнішнім виглядом: "Що то за дід?"

Артист змінився до невпізнання.
Популярний репер та продюсер Потап просто шокував користувачів своїм зовнішнім виглядом.
Зокрема, у своєму Instagram артист поділився новиною, що пісні гурту "MOЗGI" та Насті Каменських потрапили до чартів Японії та Китаю. Окрім того, він опублікував фото з дружиною та виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way, яке було зроблене перед їхнім концертом.
Утім, користувачі більше звернули увагу не на текст, а на знімок. Зокрема, підписники продюсера були здивовані його зовнішнім виглядом. Юзери зазначили, що Потапа просто не впізнати. Вони писали, що репер помітно погладшав та посивів. Ба більше, користувачі дивувалися, що 43-річний артист має вигляд діда.
- Ого! А що з Потапом трапилося?
- Що то за дід стоїть?
- Потап постарів!
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських хизувалася подарунком від Потапа. Артистка показувала, який сюрприз, попри відстань, їй влаштував чоловік.
Читайте також:
- Вдова актора-військового розповіла про виплату від держави 15 млн грн за загибель чоловіка на війні
- Експродюсер Олега Винника звинуватив його в брехні про лікування від тяжкої хвороби та допомогу ЗСУ
- Зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк зізналась, чи живе разом з чоловіком і чи спілкується її син з батьком