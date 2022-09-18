Постарілий Джонні Депп без вусів та бороди налякав фанів змарнілим виглядом

Голлівудська зірка Джонні Депп після завершення скандального шлюборозлучного процесу з Ембер Герд нарешті може видихнути спокійно.

Та, схоже, судова тяганина з Ембер Герд, яка тривала від 2015 року, позначилася на здоров'ї та зовнішньому вигляді Джонні Деппа.

Мережею ширяться світлини, на яких Джонні Депп зображений з якоюсь дівчиною. Кадри були зроблені нещодавно. На них важко впізнати колись голлівудського красунчика.

Джонні Депп помітно погладшав та постарів. На кадрах він зображений без бороди та вусів, з довгим волоссям, з чорною банданою на голові, у дірявій футболці та непоказній кофтині.

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Тим не менш, на фото Депп щиро усміхається і має спокійний вигляд – після довгоочікуваної перемоги над Ембер Герд у суді актор нарешті може думати про щось інше і займатися своїми справами. Окрім того, фани припускають, що може Джонні просто дозволив собі нарешті розслабитися.

Нагадаємо, що Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Британському таблоїду The Sun Герд розповіла, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.

У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.

Врешті, присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.

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