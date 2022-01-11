Постраждала у страшній пожежі Хлєбникова записала звернення до фанів

Артистка розповіла про виписку з лікарні.

Відома російська співачка Марина Хлєбникова, яка постраждала внаслідок пожежі у своїй квартирі, виписалася з лікарні, де перебувала протягом двох місяців.

Про це 56-річна виконавиця повідомила у своєму Instagram. Виконавиця хіта "Чашка кофию" записала аудіозвернення. До слова, артистка досі не показує свого обличчя.

"Я хочу поділитись з вами чудовою новиною. Сьогодні мій лікар дозволив мені виписатися за умови, що я дотримуватимуся всіх його розпоряджень. Ви навіть не уявляєте, як я тішуся цьому", — сказала вона.

Марина також розповіла, що житиме у друзів, бо її житло повністю вигоріло. Саме близькі люди допомагали їй та збирали гроші на відновлення житла.

Нагадаємо, майже два місяці тому у двоповерховій квартирі Марини Хлєбникової у Москві сталася пожежа. Її причину досі з'ясовують, поки існує дві версії – або артистка забула погасити цигарку, і від неї загорілися речі, або сталося коротке замикання. Сама співачка вважає, що причиною виникнення вогню стало коротке замикання, оскільки перед сном вона поставила на зарядку телефон та інші гаджети, а потім увімкнула фільм, тим самим «перевантаживши електропроводку».

За інформацією ЗМІ, артистка отримала 50% опіків тіла. Наприкінці грудня з'явилася інформація, що медики зробили Хлєбниковій пересадку шкіри. Подейкують, що співачці доведеться ще раз лягти під ніж пластичного хірурга, адже пошкодження шкіри надто серйозні.

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