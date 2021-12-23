Постраждалій в пожежі Марині Хлєбниковій зробили пересадку шкіри

Зірці доведеться ще раз лягти під ніж пластичного хірурга.

Відома російська співачка Марина Хлєбникова поступово відновляється після пожежі, яка сталася у її квартирі понад місяць тому.

До слова, артистка внаслідок неприємного інциденту отримала 50% опіків тіла. Тому медики зробили Хлєбниковій пересадку шкіру. Операція минула успішно. Втім, співачці доведеться ще раз лягти під ніж пластичного хірурга, адже пошкодження шкіри надто серйозні, пише 5-tv.ru.

Також відомо, що виконавиці хіта "Чашка кофию" ще довго доведеться відновлюватися після страшної пожежі. Так, Новий рік артистка зустріне в лікарні.

Марина Хлєбникова / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Нагадаємо, майже місяць тому у двоповерховій квартирі Марини Хлєбникової у Москві сталася пожежа. Її причину досі з'ясовують, поки існує дві версії – або артистка забула погасити цигарку, і від неї загорілися речі, або сталося коротке замикання.

Також нещодавно артистка вийшла на зв’язок зі своїми фанами. Вона подякувала всім за підтримку, а також запевнила, що найстрашніше вже позаду.

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