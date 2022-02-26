Потап, Барських, Остапчук та інші зірки "рознесли" Баскова за підтримку війни Росії проти України

Потап, Барських, Остапчук та інші зірки "рознесли" Баскова за підтримку війни Росії проти України

Зірки гнівно відреагували на публікацію російського співака.

Українські зірки гнівно відреагували на публікацію російського співака Миколи Баскова за підтримку війни Росії проти України.

Так, знаменитості залишають коментарі під дописом про те, що "Росія не починає воїн, а їх закінчує".

Зокрема, виконавець Макс Барських зазначив: "Придворний блазень! Більше нічого не скажеш!!! Твій золотий язик Росії вміє добре лизати!".

А шоумен Володимир Остапчук написав Баскову таке: "Боже, яке кончене. Мені не складно написати ще раз".

instagram.com/nikolaibaskov

Продюсер та тренер "Голосу країни" Потап опублікував у своєму фотоблогу звернення до "ексколег" Баскова та Канделакі.

"Присвячую цей допис колишнім колегам — "правдолюбам" Миколі (Найніжнішому) Баскову та Тіні (Найрозумнішій) Канделакі! Дивіться! Дивіться! Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у вас хоч крапля сміливості та совісті – вийдіть на мітинги та зупиніть свою армію! Нехай вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоча б раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить геноцид, сусіднього мирного народу! Росія - зупинися! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Зараз іде повномасштабний наступ на Київ! Який старший за Москву в 2 рази! Гради бомбують вулиці столиці! Усі кияни у бомбосховищах! Зупиніться! Ви вже програли, коли переступили межу нашого кордону та людяності! Поки не пізно, росіяни! Артисти! Уми! Розкажіть правду! Де ж ви?! Ну а що Коля Басков? Коля, я знаю, як у твоїй країні, обмежують права людини, а прав і свобод у таких, як ти, взагалі не бачити. Я розумію наскільки ти боїшся, боїшся за своє майбутнє та коханих тобі людей. Але після того, що ти написав, Ніколя, в пості, тобі потрібно переглянути звання Народного артиста України. Я знаю, що ти не конфліктний чоловічок, але за такий підлизон тим, хто вбиває людей, відправляє танки вирішувати сусідню країну, аморалам і брехунам, горіти тобі, Миколо, в пекельному вогні, до зустрічі!" – написав він.

Ведуча Леся Нікітюк теж не змовчала:

instagram.com/lesia_nikituk

"Басков не починає концерти, Басков їх закінчує", – написала вона.

Співачка Настя Каменських не стримала емоцій та звернулася до Баскова у своїх сторіз.

"Плюнути би тобі зараз в обличчя, виродку! Ваші війська бомблять мій дім, мій народ", – написала вона.

instagram.com/kamenskux

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