Потап чесно розсекретив, як виїжджає з України та чи стоїть на військовому обліку: "Складна система"

Потап / © скриншот з відео

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Український репер, продюсер та шоумен Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, прокоментував ситуацію щодо свого виїзду за кордон з України під час війни.

Артист, який тривалий час перебуває поза межами України, розповів подробиці того, як саме проходить його процедура оформлення документів для виїзд за межі Батьківщини. За словами продюсера, цьому сприяє дозвіл, який йому надають державні структури через цифрові канали. Крім того, Потап додав, що, як і всі інші чоловіки призовного віку, він перебуває на військовому обліку й оновлює дані згідно із законом. Тому музикант стверджує, що його перетин кордону під час війни є легальним.

"Це дуже складно. Це складна система, але вона у нас цифрова. Тому легко подати свої дані до цифрових джерел. У нас є "Дія" та "Резерв+", де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку. У кожного різна ситуація. У мене, наприклад, абсолютно легальні способи в'їзду та виїзду через такі інстанції. Але це складно, бо щоразу треба брати дозволи й повертатися у терміни, встановлені цим дозволами. У кожного по-різному", — зізнався Потап в інтерв'ю молдавському журналісту GALBEN.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Потап неодноразово ставав фігурантом публічних скандалів. Найбільше обурення в соцмережах викликало те, що він продовжує перебувати за кордоном під час війни, свого часу відпочивав з компанією росіян, а також дав інтерв’ю блогеру Юрію Дудю, який є уродженцем РФ.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова розкрила, як її син від Потапа Андрій постраждав від публічності.