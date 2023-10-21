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Потап чесно відповів, за яких умов піде на фронт захищати Україну

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Потап чесно відповів, за яких умов піде на фронт захищати Україну

Потап відповів фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Артист поспілкувався з шанувальниками в Instagram.

Український репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, останнім часом дуже активно підтримує діалог з шанувальниками.

Тепер зірка почав відповідати підписникам свого фотоблогу просто просто у коментарях під його постами. Так от, одна з шанувальниць запропонувала створити петицію, аби Потапа не забрали на фронт, бо "він нам потрібен в тилу".

Сам Потап цей коментар не оминув увагою і зауважив, що якщо його призовуть – він піде захищати Україну: "Жодних петицій! Призивають – йду, я українець, чоловік, це обов'язок! А поки я роблю те, що вмію найкраще", - відповів продюсер.

Потап відповів фанам / © instagram.com/realpotap
Потап відповів фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Під коментарем іншого юзера, який поцікавився у Потапа чи він призивний, зірка відповів, що так.

Потап відповів фанам / © instagram.com/realpotap
Потап відповів фанам / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, не так давно Потап здивував шанувальників іронічним треком у TikTok у якому відповів на всі закиди хейтерів. За ним було ще декілька відео, в одному з яких Потап постав у ванні під душем і там заспівав. Згодом артист перепросив у прихильників, зізнавшись, що перегнув палицю, а тими роликами хотів привернути до себе увагу.

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Дата публікації
Перегляди
1167
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