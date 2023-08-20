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Потап довів до сліз піснею про вбиту росіянами дитину: "Просто ножем по душі"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
457
Час на прочитання
2 хв
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Потап довів до сліз піснею про вбиту росіянами дитину: "Просто ножем по душі"

Потап

Репер представив композицію "Ренесанс".

Український репер та продюсер Потап представив нову ліричну композицію під назвою "Ренесанс".

За словами Потапа, цей трек написаний за мотивами реальних історій, в ній лише змінені імена.

Репер розмірковує на тему того, яким буде покоління, що буде жити після війни. Покоління, яке Потап називає поколінням Ренесанс – це ті, хто відбудують Україну, зроблять її незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою, ніж була до війни.

"В цій пісні я розказав дві історії. Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і одної маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління – це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе, для того щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе як Фенікс!" – прокоментував роботу виконавець.

Потап зазначив, що історії, про які йдеться в пісні, він знає особисто і почув їх, коли виступав на концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

Своєю чергою слухачі зізналися, що були приголомшені такою глибокою піснею Потапа і що вона викликала в них сильні емоції:

  • Наплакалась, сильна пісня, дякую
  • Розплакалась під час прослуховування, неймовірна робота
  • Мені сподобалося, відчувається шматочок душі у цій пісні
  • Дуже сильна та глибока пісня
  • Ви нарешті написали нормальний хіт
  • Пісня просто ножем по душі

Нагадаємо, раніше Потап показав, як гуляв Києвом разом зі своїм 14-річним сином Андрієм від ексдружини Ірини Горової.

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Дата публікації
Перегляди
457
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