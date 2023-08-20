Потап довів до сліз піснею про вбиту росіянами дитину: "Просто ножем по душі"

Український репер та продюсер Потап представив нову ліричну композицію під назвою "Ренесанс".

За словами Потапа, цей трек написаний за мотивами реальних історій, в ній лише змінені імена.

Репер розмірковує на тему того, яким буде покоління, що буде жити після війни. Покоління, яке Потап називає поколінням Ренесанс – це ті, хто відбудують Україну, зроблять її незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою, ніж була до війни.

"В цій пісні я розказав дві історії. Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і одної маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління – це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе, для того щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе як Фенікс!" – прокоментував роботу виконавець.

Потап зазначив, що історії, про які йдеться в пісні, він знає особисто і почув їх, коли виступав на концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

Своєю чергою слухачі зізналися, що були приголомшені такою глибокою піснею Потапа і що вона викликала в них сильні емоції:

Наплакалась, сильна пісня, дякую

Розплакалась під час прослуховування, неймовірна робота

Мені сподобалося, відчувається шматочок душі у цій пісні

Дуже сильна та глибока пісня

Ви нарешті написали нормальний хіт

Пісня просто ножем по душі

Нагадаємо, раніше Потап показав, як гуляв Києвом разом зі своїм 14-річним сином Андрієм від ексдружини Ірини Горової.

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