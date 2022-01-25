Потап довів фанів до сліз новим зворушливим лірик-відео про засніжений Київ

Репер випустив ніжний трек про рідне місто.

Український репер, продюсер, тренер шоу "Голос країни-12" Потап презентував атмосферне лірик-відео до треку "Київ".

Пісня вийшла ще навесні у складі альбому ПТП "Без реклами" і лише зараз незаплановано набула візуалізації.

Зимова атмосфера столиці так надихнула Потапа, що він вирішив поділитися з усіма, хто любить Київ, і показати його види з висоти пташиного польоту. А щоб зняти прольоти, недоступні людському оку, використовували спеціальні дрони. У відео з'являються унікальні кадри: куполи Михайлівського собору, меч Батьківщини-Матері, хрест Володимира.

"Це місто для кожного своє, і у кожного є про нього історія. Мій Київ – денний та вечірній, літній та, як у цьому відео, чудовий зимовий, ностальгійний спогад із дитинства та замальовка сучасного мегаполісу. Де б я не перебував, завжди з гордістю говорю, що я родом із Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості. Присвячую цю оду зимовому Києву всім, хто любить це місто", – прокоментував прем'єру Потап.

Своєю чергою шанувальники зізналися, що пісня і лірик-відео відшукали відгуки у їхньому серці. А когось побачене навіть розчулило до сліз: "до сліз пробило. 2021-го я вперше завітала до Києва, дуже полюбила це місто", "аж за душу взяло! Все просто як у мене в дитинстві і всі тобі місця, лише вид спорту – боротьба! Ностальгія! Дякую", "нарешті Льоша згадав старий добрий стильок".

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