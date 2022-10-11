Потап емоційно звернувся до Путіна у авторському вірші: "Твоя мармиза запухла ляже у могилу!"

Продюсер Потап не зміг промовчати після ворожої атаки на Україну та записав емоційне звернення до Путіна.

Виконавець зачитав авторські рядки на відео, яким поділився на своїй сторінці в Instagram. У вірші Потап дав зрозуміти "бункерній заразі", що йому ніколи не вдасться завоювати Україну та стати великим правителем, адже українці будуть стояти до кінця.

Певно ти хотів Великим бути…

А не будеш ….

І розстрілом своїм диким

Поваг не здобудеш!

Бо і не такі як ти зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали

І топтали Україну, і її лякали звірі!

Але всі хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі!

Тільки ти, падлюка біла,

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу!

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів!

Хитро москаль наступає ,то вночі ,то в ранці

Полетіли нові стріли, та ото джалізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу!

Щоби знали всі - не варто лізти в Україну!

Упокой Господь ті душі , земляків невинних!

Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде і орки стануть на коліна,

Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну!

У коментарях шанувальники Потапа та колеги з українського шоубізнесу оцінили його творчість та приєдналися до "побажань" Путіну.

Шевченко б оцінив!

Супер! Всі слова в прямо в серце!

Героям Слава! Сильні рядки!

Нагадаємо, нещодавно Потап разом із колегами відвідав українських бійців.

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