Потап емоційно звернувся до Путіна у авторському вірші: "Твоя мармиза запухла ляже у могилу!"

Тренер "Голосу країни-12" написав вірша після масованого обстрілу України.
Продюсер Потап не зміг промовчати після ворожої атаки на Україну та записав емоційне звернення до Путіна.
Виконавець зачитав авторські рядки на відео, яким поділився на своїй сторінці в Instagram. У вірші Потап дав зрозуміти "бункерній заразі", що йому ніколи не вдасться завоювати Україну та стати великим правителем, адже українці будуть стояти до кінця.
Певно ти хотів Великим бути…
А не будеш ….
І розстрілом своїм диким
Поваг не здобудеш!
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали
І топтали Україну, і її лякали звірі!
Але всі хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі!
Тільки ти, падлюка біла,
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу!
Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів!
Хитро москаль наступає ,то вночі ,то в ранці
Полетіли нові стріли, та ото джалізо
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу!
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну!
Упокой Господь ті душі , земляків невинних!
Бийте хлопці зсушно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна,
Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну!
У коментарях шанувальники Потапа та колеги з українського шоубізнесу оцінили його творчість та приєдналися до "побажань" Путіну.
- Шевченко б оцінив!
- Супер! Всі слова в прямо в серце!
- Героям Слава! Сильні рядки!
Нагадаємо, нещодавно Потап разом із колегами відвідав українських бійців.
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