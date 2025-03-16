Потап грубо збрехав про шлюб з Каменських і палко поцілував іншу зі сцени: "Я одружився в Америці"

Репер і продюсер Потап під час закордонних гастролей зробив неочікувану заяву.

Так, артист під час війни змінив свій псевдонім на Slavic Balagan і нещодавно виступив у США. Поміж виконання пісень він уперше за тривалий час прокоментував свій шлюб з Настею Каменських. Річ у тому, що неодноразово у Мережі їм пророкували розлучення. Утім, схоже, пара не замислюється про це.

Зокрема, просто зі сцени Потап з купою нецензурної лайки заявив, що не збирається розлучатися з Каменських, бо нібито одружився у США. І мовляв, у разі такого рішення, за американським законодавством його обраниці дістанеться більша полови на їхнього майна. Відповідне відео з'явилося у TikTok. Але є нюанс. Насправді ж згідно з документами, опублікованими the lime, артист уклав шлюб в Україні, але чомусь цього разу збрехав.

Потап збрехав про шлюб з Каменських просто під час концерту

"Я одружився на Насті Каменських в Америці. Тому мені п*зд*ць, якщо я з нею розлучуся. Тож ні*рена, ні*рена. Декілька друзів так розлучилися – годинники, труси й усе забрали", - грубо виголосив Потап зі сцени.

Водночас знаменитість не стримував себе під час шоу й також вирізнився поцілунком з фанаткою. Так, під сценою жінка знімала відео й, помітивши кумира, направила камеру на нього. У цей час Потап підійшов до прихильниці та палко поцілував. Виконавець зробив репост цих кадрів в Instagram.

Потап з фанаткою під час концерту / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, нещодавно Потапа і Каменських заскочили за прогулянкою в США й розкрили їхній неоднозначний діалог.

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