ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Потап і Настя Каменських подуркували біля басейну в Іспанії та наробили фото з відомим блогером

Подружжя сповна насолоджується літом за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Скандальний продюсер і репер Потап з дружиною Настею Каменських показався на відпочинку.

Так, подружжя постало на фото спільно з українським блогером Яном Гордієнком, більш відомим як Ян Го. Зірка Мережі у фотоблогу опублікував одразу декілька світлин з артистами, де вони позують в імпровізованій фотосесії поблизу басейну. Зокрема, Потап для яскравіших знімків взяв лійку та поливав з неї голову блогера, допоки Настя годувала хлопця кавуном.

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Цікаво, що до цієї добірки літніх фото з Іспанії Ян додав селфі зі скандальним російським журналістом Юрієм Дудем, чим обурив своїх шанувальників і спровокував відписки.

  • Ех, Ян, була кращої думки про тебе

  • Дудь і Потап в одному дописі…

  • Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка

Ян Го та Юрій Дудь / © instagram.com/yaaaan

Ян Го та Юрій Дудь / © instagram.com/yaaaan

Тим часом Потап у коментарях прокоментував світлину грою слів англійською мовою "Yan, Hot &Fun", що в перекладі може звучати як "молоді, гарячі і веселі".

Нагадаємо, нещодавно Потап назвав країну, де застав початок повномасштабного вторгнення і шукав прихисток.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie