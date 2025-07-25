- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 1 хв
Потап і Настя Каменських подуркували біля басейну в Іспанії та наробили фото з відомим блогером
Подружжя сповна насолоджується літом за кордоном.
Скандальний продюсер і репер Потап з дружиною Настею Каменських показався на відпочинку.
Так, подружжя постало на фото спільно з українським блогером Яном Гордієнком, більш відомим як Ян Го. Зірка Мережі у фотоблогу опублікував одразу декілька світлин з артистами, де вони позують в імпровізованій фотосесії поблизу басейну. Зокрема, Потап для яскравіших знімків взяв лійку та поливав з неї голову блогера, допоки Настя годувала хлопця кавуном.
Цікаво, що до цієї добірки літніх фото з Іспанії Ян додав селфі зі скандальним російським журналістом Юрієм Дудем, чим обурив своїх шанувальників і спровокував відписки.
Ех, Ян, була кращої думки про тебе
Дудь і Потап в одному дописі…
Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка
Тим часом Потап у коментарях прокоментував світлину грою слів англійською мовою "Yan, Hot &Fun", що в перекладі може звучати як "молоді, гарячі і веселі".
Нагадаємо, нещодавно Потап назвав країну, де застав початок повномасштабного вторгнення і шукав прихисток.