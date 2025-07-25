Потап і Настя Каменських подуркували біля басейну в Іспанії та наробили фото з відомим блогером

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Скандальний продюсер і репер Потап з дружиною Настею Каменських показався на відпочинку.

Так, подружжя постало на фото спільно з українським блогером Яном Гордієнком, більш відомим як Ян Го. Зірка Мережі у фотоблогу опублікував одразу декілька світлин з артистами, де вони позують в імпровізованій фотосесії поблизу басейну. Зокрема, Потап для яскравіших знімків взяв лійку та поливав з неї голову блогера, допоки Настя годувала хлопця кавуном.

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Ян Го та Потап і Настя Каменських / © instagram.com/yaaaan

Цікаво, що до цієї добірки літніх фото з Іспанії Ян додав селфі зі скандальним російським журналістом Юрієм Дудем, чим обурив своїх шанувальників і спровокував відписки.

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Ех, Ян, була кращої думки про тебе

Дудь і Потап в одному дописі…

Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка

Ян Го та Юрій Дудь / © instagram.com/yaaaan

Тим часом Потап у коментарях прокоментував світлину грою слів англійською мовою "Yan, Hot &Fun", що в перекладі може звучати як "молоді, гарячі і веселі".

Нагадаємо, нещодавно Потап назвав країну, де застав початок повномасштабного вторгнення і шукав прихисток.