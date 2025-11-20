Потап і Настя Каменських позбуваються будинку під Києвом: вигляд майна зсередини і ціна продажу

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських продають свій спільний будинок під Києвом, розташований у престижному селищі.

Принаймні так інсайдери повідомили блогеру Богдану Беспалову. Пліткар показав скриншоти з агенції нерухомості та розкрив деталі продажу розкішного майна. Як виявилося, деякий час парочка, яка під час війни живе за кордоном, здавала будинок в оренду. Однак цього виявилося замало. Тому тепер нерухомість виставлено на продаж за 2,2 млн доларів. Беспалов зазначає, що оголошення намагалися приховати, але все ж воно з’явилося у доступі.

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Потап і Настя Каменських у власному будинку / © instagram.com/realpotap

До слова, площа маєтку складає 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці у 17 соток. У будинку чотири спальні, кілька просторих віталень і велика кухня-їдальня. Інтер’єр виконано у стилі сучасної розкоші: у багатьох кімнатах встановлені масивні дизайнерські люстри, а в одній із них — великий камін із зоною для прийому гостей. У ванних кімнатах встановлено фурнітуру «під золото».

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Також присутня велика гардеробна з поличками та шафами. На фото та селфі, які артистка раніше публікувала у соцмережах, також можна роздивитися й інші елементи інтер’єру.

На території маєтку облаштовано простору терасу з меблями для відпочинку, а також є великий басейн. Впорядковане подвір’я з рівним газоном і висадженими деревами займає значну частину ділянки. Окремо розташовано технічне приміщення.

Тераса будинку Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок з басейном Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок знаходиться у закритому та ретельно охоронюваному містечку. Навколо — подвійні паркани, відеоспостереження та посилена охорона. Саме тут Потап колись освідчувався Насті.

Ймовірно, таким чином Потап і Настя планують попрощатися з життя та кар’єрою в Україні. Показово, що співачка веде соціальні мережі іспанською мовою та не організовує концертів на Батьківщині. І все це на тлі регулярних скандалів довкола імен зірок. Натомість ресурси подружжя поступово вичерпуються, тож, схоже, продаж будинку став вимушеним кроком для комфортного життя за кордоном.