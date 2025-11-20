ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1853
Час на прочитання
2 хв

Потап і Настя Каменських позбуваються будинку під Києвом: вигляд майна зсередини і ціна продажу

Схоже, пара вирішила остаточно розірвати будь-які зв’язки з Україною на тлі низки скандалів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських продають свій спільний будинок під Києвом, розташований у престижному селищі.

Принаймні так інсайдери повідомили блогеру Богдану Беспалову. Пліткар показав скриншоти з агенції нерухомості та розкрив деталі продажу розкішного майна. Як виявилося, деякий час парочка, яка під час війни живе за кордоном, здавала будинок в оренду. Однак цього виявилося замало. Тому тепер нерухомість виставлено на продаж за 2,2 млн доларів. Беспалов зазначає, що оголошення намагалися приховати, але все ж воно з’явилося у доступі.

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Потап і Настя Каменських у власному будинку / © instagram.com/realpotap

Потап і Настя Каменських у власному будинку / © instagram.com/realpotap

До слова, площа маєтку складає 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці у 17 соток. У будинку чотири спальні, кілька просторих віталень і велика кухня-їдальня. Інтер’єр виконано у стилі сучасної розкоші: у багатьох кімнатах встановлені масивні дизайнерські люстри, а в одній із них — великий камін із зоною для прийому гостей. У ванних кімнатах встановлено фурнітуру «під золото».

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Також присутня велика гардеробна з поличками та шафами. На фото та селфі, які артистка раніше публікувала у соцмережах, також можна роздивитися й інші елементи інтер’єру.

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

Настя Каменських та Потап, їхній будинок

На території маєтку облаштовано простору терасу з меблями для відпочинку, а також є великий басейн. Впорядковане подвір’я з рівним газоном і висадженими деревами займає значну частину ділянки. Окремо розташовано технічне приміщення.

Тераса будинку Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Тераса будинку Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок з басейном Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок з басейном Потапа і Насті Каменських / © thecapital.com.ua

Будинок знаходиться у закритому та ретельно охоронюваному містечку. Навколо — подвійні паркани, відеоспостереження та посилена охорона. Саме тут Потап колись освідчувався Насті.

Ймовірно, таким чином Потап і Настя планують попрощатися з життя та кар’єрою в Україні. Показово, що співачка веде соціальні мережі іспанською мовою та не організовує концертів на Батьківщині. І все це на тлі регулярних скандалів довкола імен зірок. Натомість ресурси подружжя поступово вичерпуються, тож, схоже, продаж будинку став вимушеним кроком для комфортного життя за кордоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
1853
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie