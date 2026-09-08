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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
2 хв

Потап і Настя Каменських збрехали про розлучення і розкрили свій справжній статус

Зірокова скандальна парочка не цурається використовувати брудний піар для своєї вигоди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Скандальний продюсер і репер Потап та його дружина, співачка Настя Каменських, розкрили правду про своє розлучення.

Як виявилося, історія з розривом шлюбу у травні цього року була просто черговим піаром і неправдою. Зіркова парочка свідомо зіграла на емоціях публіки задля привернення уваги до своїх майбутніх концертів як дуету Потапа і Насті.

До слова, вже давно подекуйвали, що ця історія не має нічого спільного з реальністю. Все тому, що про своє «розлучення» скандальні артисти заявили майже одразу перед анонсом своїх виступів з російськомовним репертуаром. Це і поставило під сумнів усю ситуацію.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Як пояснив Потап, він з дружиною дійсно «зманіпулював» на цій темі й «погрався». За словами сандального репера, він і Каменських вирішили скористатися особливостями шоубізнесу та дозволили прихильникам самим додумати історію про їхній нібито розрив.

«У цьому принадність піару — ти можеш із цим погратися. До цього часу ми говорили, що ми чоловік і дружина, що ви собі придумали. Але ми зрозуміли, що правда нікому не потрібна. І на тлі цього, коли всі хотіли, щоб усе було погано, ось вам така новина з натяком», — пояснив Потап в інтерв’ю росіянці Катерині Гордєєвій.

Допис Потапа і Насті Каменських про розлучення / © instagram.com/kamenskux

Допис Потапа і Насті Каменських про розлучення / © instagram.com/kamenskux

Репер наголосив, що він з дружиною навмисно не давав прямої заяви про розлучення. Водночас їхні слова та публічні сигнали були достатніми, аби спровокувати хвилю обговорень у Мережі.

А насправді всі ті загадкові фрази про «рано чи пізно все набуває свого кінця» і «як ти не крути, но ми не пара» стосувалися не особистого життя подружжя, а їхнього творчого дуету. Тож такими маніпуляціями артисти натякали на завершення паузи в спільній музичній діяльності.

«Ми побавилися і погралися. Ми натякнули на те, що закінчується пауза, яку ми поставили на дуеті. Ми говорили, що рано чи пізно закінчується пауза в дуеті і ми повертаємося на сцену. Ми змусили людей повірити. Люди хочуть бути обманутими. Ми нічого не говорили, що ми розлучаємося або в нас проблеми», — додало одіозне подружжя.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських і Потап чесно назвали причину відсутності у них дітей. Зірка вперше розповіла про 10 спроб завагітніти під наглядом медиків, які завершилися невдачею.

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