Потап і Настя раптово звернулися по допомогу до українського продюсера: Лисиця висунув їм ультиматум

Вадим Лисиця, Потап і Настя

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Український продюсер Вадим Лисиця здивував, із яким проханням до нього зверталися Потап і Настя Каменських, та викрив своє справжнє ставлення до скандального дуету під час війни.

Так, музичний продюсер, який працював над більшістю пісень Потапа і Насті, зізнався, що артисти попросили в нього «студійні сесії старих пісень, щоб підготувати концертну програму». Лисиця погодився передати матеріали, але висунув умову: за кожну пісню виконавці мають зробити донат. За словами продюсера, Потап і Настя погодилися піти на це.

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«Не знаю, чи сподобається це Льоші, але розповім. Ми домовилися, що вони отримуватимуть ці матеріали в обмін на донати до фонду „Варта добра“. Вони донатять за кожну пісню цілком пристойні суми — безпосередньо на фонд. Допомагають українській армії. Я не запитував у Льоші, чи хоче він, щоб про це розповідали публічно. Але вже ж, як є», — несподівано видав Лисиця в інтерв’ю oboz.ua.

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Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Водночас продюсер прокоментував поведінку артистів у публічному просторі. На його думку, Потап і Настя продовжують привертати увагу епатажними висловлюваннями, однак не враховують, наскільки змінилося ставлення українців до них після початку повномасштабної війни.

«Потап завжди любив епатувати публіку. Це була частина його образу, манера спілкування. І зараз вони, схоже, продовжують поводитися так само. Але проблема в тому, що сьогодні змінився контекст, а вони, на мою думку, цього не відчувають», — зазначив музикант.

Лисиця наголосив, що приїзд до України не тотожний постійному проживанню тут. Він вважає, що артисти віддалилися від українського контексту, а їхні інтерв’ю та спроби створювати провокативні інформаційні приводи можуть лише посилювати негативну реакцію публіки.

Потап і Настя Каменських

Попри критику, Лисиця не став заперечувати й позитивних якостей колишніх колег. Він підкреслив, що співпрацює з ними понад 20 років і знає, якими вони є насправді у житті.

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«Ці зашквари впливають не лише на ставлення української аудиторії, а й російськомовних слухачів. Чи захочуть ті після побаченого приходити на концерти Потапа й Насті? Не знаю, важко прогнозувати. Але скажу ось що: і Настя, і Льоша — людяні і адекватні люди. Я співпрацюю з ними більше 20 років», — підсумував зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч публічно послав Потапа і Настю. Шоумен пояснив, чим саме його гніває український дует, який живе та працює за кордоном під час війни.

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