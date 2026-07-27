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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3390
Час на прочитання
2 хв

Потап і Настя спантеличили умовою повернення до Києва та поглузували з проїзду в метро по 8 грн

Артисти зробили неоднозначну заяву та розлютили фанів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Репер Потап і співачка Настя Каменських вкотре оскандалилися відповіддю на запитання про повернення з концертом до Києва та вирішили пожартувати, згадавши ціни на проїзд у столичному метро.

Під час спілкування з журналістами на фестивалі «Laima Rendezvous Jūrmala 2026» артистів запитали, коли вони планують знову виступити в українській столиці. Втім, конкретики не прозвучало. Натомість Потап пов’язав своє повернення з часами, коли проїзд у метро коштував 8 гривень. Його слова викликали подив, адже пролунали на тлі багаторічної критики на адресу артиста. Каменських теж підтримала жартівливий тон розмови. Згодом Потап озвучив ще одну іронічну ідею.

«Ой, ми повернемось в Київ, коли в Києві буде метро по 8 гривень», — заявили артисти, повідомляє TikTok аккаунт potapinastya_fanlove.

Каменських підхопила жарт і запропонувала влаштувати концертний тур просто станціями київського метро. Потап, своєю чергою, заявив, що нібито має задум провести шоу на НСК «Олімпійський», де всі квитки коштували б 8 гривень. Саме такі заяви прозвучали замість відповіді про реальні плани щодо повернення на українську сцену.

«Будемо їздити по станціям, зробимо тур по станціям метро!»«Є ідея у нас зробити виступ на Олімпійському стадіоні. Всі квитки будуть по 8 гривень», — сміються Потап та Настя.

Водночас варто зазначити, що такі жарти навряд чи додадуть артистам прихильності української аудиторії. Останніми роками Потап і Каменських неодноразово ставали об’єктами суспільної критики через перебування за кордоном під час повномасштабної війни та низку резонансних публічних заяв.

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя розлютили виступом в Юрмалі, де говорили виключно російською та уникали контексту війни в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3390
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