Потап і Настя Каменських показалися на спільному фото: їхній товариш розкрив, де вони відпочивають

Репер і продюсер Потап, який виїхав з України, постав на рідкісному фото з дружиною Настею Каменських.

Пара була помічена в об'єктиві бізнесмена Сергія Маковця, який є бізнес-партнером Потапа. У своєму фотоблогу чоловік поділився спільним фото з Потапом і Настею та як вони розважаються. Так, Маковець зазначив, що зараз вони перебувають у США. Зокрема, артисти насолоджувалися компанією одне одного в Маямі.

Вочевидь, фото було зроблено відносно нещодавно, адже у такому самому образі Потап днями публікував відео на своїй сторінці в Instagram.

Потап і Настя Каменських із Сергієм Маковцем

"Щасливі разом", — підписав знімок Сергій.

До слова, Потап продовжує розвивати свій бізнес за кордоном. Під час війни в Україні він роздає концерти з російськомовним репертуаром під новим псевдонімом Slavic Balagan і нещодавно ділився своїми успіхами: "Ні перерв, ні сну – просто слов'янський бізнес і максимум балагану! Якщо ви побачите яскравий спалах у небі, не хвилюйтеся, то просто мій приватний літак першого класу (добре, може, не приватний, але точно не нижче першого класу)".

Цікаво, що репер і співачка поки що не афішують, що возз'єдналися за кордоном після тривалої розлуки. Натомість їх ловлять вуличні папараці — зокрема нещодавно подружжя заскочили за палким діалогом в США.

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