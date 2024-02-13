Потап і Настя Каменських показалися разом у Колумбії і зізналися, чому полетіли туди

Український репер та продюсер Потап і співачка Настя Каменських полетіли до Латинської Америки.

Так, знаменитості у своїх фотоблогах поділилися фото, які зробили біля студії звукозапису в Колумбії. Щоправда, на знімках пара позує окремо одне від одного. На обидвох зображеннях з різних ракурсів видніється лише однакова назва студії.

До слова, подружжя розповіло, що вони планують розвивати свою музичну кар'єру, тому вирушили "шукати нові звучання" до сонячної Колумбії.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об'єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами – це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я переповнена вдячністю та у великому передчутті", - написала Каменських.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Своєю чергою, Потап також поділився враженнями від робочої поїздки. Зокрема, зазначив, що "працює з найкращими у найкращих місцях".

"Колумбія – країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - додав репер.

Нагадаємо, нещодавно репер Потап спантеличив своїм дописом у соцмережах, де просить вибачення. Шанувальники одразу припустили, що слова були присвячені саме його дружині, Насті Каменських.

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