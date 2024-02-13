Потап і Настя Каменських показалися разом у Колумбії і зізналися, чому полетіли туди

Артисти засвітилася в однакових місцях.
Український репер та продюсер Потап і співачка Настя Каменських полетіли до Латинської Америки.
Так, знаменитості у своїх фотоблогах поділилися фото, які зробили біля студії звукозапису в Колумбії. Щоправда, на знімках пара позує окремо одне від одного. На обидвох зображеннях з різних ракурсів видніється лише однакова назва студії.
До слова, подружжя розповіло, що вони планують розвивати свою музичну кар'єру, тому вирушили "шукати нові звучання" до сонячної Колумбії.
"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об'єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами – це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб попрацювати з новими неймовірними сонгратейрами на студіях, де записують свої пісні всесвітньо відомі латиноамериканські виконавці. Я переповнена вдячністю та у великому передчутті", - написала Каменських.
Своєю чергою, Потап також поділився враженнями від робочої поїздки. Зокрема, зазначив, що "працює з найкращими у найкращих місцях".
"Колумбія – країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - додав репер.
Нагадаємо, нещодавно репер Потап спантеличив своїм дописом у соцмережах, де просить вибачення. Шанувальники одразу припустили, що слова були присвячені саме його дружині, Насті Каменських.
Читайте також: