Потап і Настя Каменських розлучаються і роз'їхалися до різних країн – ЗМІ

Українська співачка Настя Каменських та продюсер і репер Потап розлучаються та вже не живуть разом.

Про це заговорив радіоведучий Артур Адамов в ефірі радіо "Люкс ФМ". За його словами, з приватних розмов він дізнався, що пара вже не разом. Настя зараз перебуває в Україні, тим часом Потап за кордоном. Пара нібито збирається незабаром оголосити про свій розрив.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Потап і Настя – вони розлучилися. Він саме зараз живе за кордоном. Настя тусується в Україні. Із собачкою по лісу гуляє, я бачив її сторіз. Я просто не можу зрозуміти, чому це вона в Україні? Вони ж разом від'їжджали? І ось саме зараз говорять такі чутки, що тиждень через тиждень вони вже оголосять, що вони – "пока", - заговорив Адамов.

Тим часом ведучий Євген Фешак заявив, що "попросив перевірити спеціальних людей", чи дійсно пара розлучилася. За його інформацією, пара офіційно досі перебуває у шлюбі.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, подружжю вже тривалий час приписують розлучення. Пара раніше реагувала на плітки та заявляла, що вони разом. Щоправда, днями Настя Каменських публічно проігнорувала чоловіка. Виконавиця випустила іспаномовний трек "Tu y Yo" та не вказала, що Потап є одним з авторів. Репер відреагував на це.

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